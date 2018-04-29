Более 40% россиян не ждут скорой отмены санкций, показал опрос

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россияне ожидают затяжного санкционного периода в отношениях России и Запада: четверть граждан считают, что санкции продлятся еще год или два, а 43% не ждут их отмены и в ближайшие несколько лет, показал опрос Фонда "Общественное мнение".

Как следует из результатов опроса ФОМ , которые есть в распоряжении РИА Новости, только 5% россиян полагают, что санкции в отношении РФ будут отменены в этом году.

Чаще респонденты предрекают сохранение санкций в более длительной перспективе: 25% предполагают, что они продлятся еще год или два, а 43% придерживаются мнения, что санкционный режим установился надолго — более чем на два года. Еще 26% затруднились ответить на этот вопрос.

ФОМ провел опрос 21-22 апреля среди 1,5 тысяч респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.