ПСБ допускает, что санкции могут негативно отразиться на бизнесе за рубежом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) не исключает, что возможные экономические ограничения со стороны западных стран могут негативно отразиться на его международном бизнесе, говорится в годовой финансовой отчетности банка по МСФО.

Власти РФ в январе объявили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка.

"В результате смены акционеров банк станет основным банком для операций по гособоронзаказу и крупным контрактам. В связи с этим банк анализирует возможные экономические ограничения со стороны западных стран, а также допускает, что эти события могут негативно отразиться на международном бизнесе", — говорится в сообщении.

С середины декабря Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сейчас владеет более 99,9% акций ПСБ. В дальнейшем банк будет передан Росимуществу, и его возглавит Петр Фрадков, который с 24 апреля заступил на должность главы временной администрации спецбанка.