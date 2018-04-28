Конкретных ограничений в законе о контрсанкциях нет, заявил сенатор

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Законопроект об ответных мерах на действия США является рамочным, определять санкционные меры будет правительство, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

"Конкретных ограничений против компаний и физлиц США в законе нет. Это рамочный документ, и определять санкционные меры будет кабмин", — сказал он.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.