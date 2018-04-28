Медведев оценил стабильность российской экономики

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский фондовый и валютный рынки эмоционально отреагировали на новые санкции США, но уже успокоились, поскольку фундаментально экономика РФ стабильна, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Включение в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан. На этом фоне курс рубля обваливался более чем на 10%, резко падали и котировки акций российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями.

"Понимаете, эмоциональность реакции не означает, что есть какие-то фундаментальные проблемы. Экономика вообще эмоциональная история. Экономика – она гораздо в большей степени от людей зависит. Вот есть там какие-то объективные экономические законы. Ну, посмотрите: решение иностранных государств, решение международных организаций типа ОПЕК, региональные конфликты, еще что-либо, да даже природные стихийные бедствия – все отражается на мировой экономике", — заявил Медведев в интервью телеканалу "Россия 1".

"Конечно, подобные действия отразились и на нашем фондовом рынке, на валютном рынке. Но сейчас все успокоилось, потому что не было, мы сразу об этом сказали, никаких фундаментальных причин", — продолжил премьер.

"Никаких фундаментальных причин не было, потому что мы достигли высокой степени стабильности экономики", — добавил глава российского правительства.