Сенаторы поддержали концепцию проекта о контрсанкциях в отношении США

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сенаторы поддерживают концепцию законопроекта о контрсанкциях в отношении США, документ предоставит правительству право принимать меры экономического характера в ответ на недружественные шаги против России, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Комитет готовит итоговое заключение верхней палаты парламента на проект закона с учетом позиции профильных комитетов. Мезенцев уточнил, что заключение сенаторов будет направлено в Госдуму 3 мая.

"Сенаторы поддерживают концепцию законопроекта о контрсанкциях России в отношении США и других государств, которые допустили недружественные шаги в отношении нашей страны",- сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в соответствии с документом "национальный парламент готов предоставить правительству право принимать меры экономического характера в отношении США и иных государств".

Сенатор подчеркнул, что закон о контрсанкциях "станет вынужденным и справедливым ответом на неправомерные действия США и других стран по отношению к России, нарушающих все нормы международного права и идущих вразрез с принципами ВТО".