Рябков исключил ускоренное рассмотрение закона об ответных санкциях

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Никакого графика ускоренного рассмотрения законопроекта об ответе на санкции США нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никакого нет в данном случае графика, который нам диктовал бы срочное прохождение всех вообще этапов его (законопроекта) рассмотрения", — сказал Рябков журналистам в кулуарах Совета Федерации.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.