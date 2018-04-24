Рябков призвал не беспокоиться из-за проекта об ответе на санкции США

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Причин для панических настроений в связи с подготовкой законопроекта об ответе на санкции США нет, этот закон должен, в первую очередь, отвечать интересам российской экономики и российских граждан, заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В каком бы виде ни был принят данный закон, он должен, прежде всего, обеспечивать интересы российской экономики, российских граждан. Чувствительные темы действительно есть, они видны. Общественная дискуссия вокруг законопроекта пошла, профильные ведомства занимаются этими вопросами. Комитеты обеих палат, как я понимаю, вовлечены в анализ законопроекта", — сказал Рябков в кулуарах Совета Федерации.

"Я уверен, что и лекарства будут, и выбор лекарств будет. Никаких я не вижу оснований для панических настроений и даже для беспокойства", — добавил замглавы МИД РФ.