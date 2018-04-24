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Реакция на санкции

Кадыров о санкциях США против ряда российских компаний: пусть пострадают

Сюжет:
Расширение санкций США против России (286)
14:0824.04.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкРамзан Кадыров. Архивное фотоРамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя санкции Запада против ряда российских компаний, заявил, что не считает их потери дорогой ценой, и назвал "игрой" санкции против санкций.

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Как Россия может умно и больно ответить на санкции

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине, вокруг Крыма, инцидента с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Запад ввел против РФ санкции, ряд стран выслал российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию, а также не причастна к инциденту со Скрипалем.

"Дорогая цена – это жизнь человека. Деньги можно делать, человека с того света нельзя вернуть. Поэтому президент защищает жизни людей. Теряют определенные бизнес-элиты свои активы. Они зарабатывали это, используя недра нашего государства, народа, поэтому пусть пострадают несколько компаний. Но народ абсолютно живет хорошо из-за санкций", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, не считает ли он дорогой ценой то, что под санкции попадают не только государственные чиновники, но и российские компании.

На вопрос, как должна реагировать Россия, Кадыров отметил, что "санкции против санкций – это игра".

Алюминиевая лента в прокатном цехе завода Русал Саянал
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Санкционная политика США как мировая гангстерская война

"Американская или европейская компания не виноваты в том, что их руководство захотело и давит на Россию. Мы тоже станем, как и они… Если они не связаны с государством, зачем их мучить, пусть зарабатывают. Как бы мы ни говорили, европейский бизнесмен до сих пор вкладывает в Россию. Россия тоже. Хорошее взаимодействие, никак не влияет", — сказал Кадыров.

На Западе в последнее время отчетливее звучат голоса политиков и бизнесменов о необходимости отмены санкций против РФ.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Реакция на санкции
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mc16c74
Ну, в общем, человек адекватный. Одного не может понять: во первых И.В. Сталин депортацией спас, да, именно спас, чеченцев и ингушей. Во время депортации не было кровопролитий, а во вторых И.В. Сталин великий русский правитель, пусть и грузинской крови. И оскорблять его для русского человека так же не приемлемо, как и оскорблять, например, русскую правительницу Екатерину II, пусть и немецкой крови. И.В. Сталин сделал для России столько, что горбачевы смогли развалить это только через 38 лет после его смерти. При том, что правил он всего 25 лет, Россия из отсталого аграрного государства стала Великой научно-технической индустриальной державой. Вот это бы Кадырову понять и забыть личные обиды ради будущего!
14:33
24.04.2018
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