Кадыров о санкциях США против ряда российских компаний: пусть пострадают

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя санкции Запада против ряда российских компаний, заявил, что не считает их потери дорогой ценой, и назвал "игрой" санкции против санкций.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине, вокруг Крыма, инцидента с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Запад ввел против РФ санкции, ряд стран выслал российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию, а также не причастна к инциденту со Скрипалем.

"Дорогая цена – это жизнь человека. Деньги можно делать, человека с того света нельзя вернуть. Поэтому президент защищает жизни людей. Теряют определенные бизнес-элиты свои активы. Они зарабатывали это, используя недра нашего государства, народа, поэтому пусть пострадают несколько компаний. Но народ абсолютно живет хорошо из-за санкций", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, не считает ли он дорогой ценой то, что под санкции попадают не только государственные чиновники, но и российские компании.

На вопрос, как должна реагировать Россия, Кадыров отметил, что "санкции против санкций – это игра".

"Американская или европейская компания не виноваты в том, что их руководство захотело и давит на Россию. Мы тоже станем, как и они… Если они не связаны с государством, зачем их мучить, пусть зарабатывают. Как бы мы ни говорили, европейский бизнесмен до сих пор вкладывает в Россию. Россия тоже. Хорошее взаимодействие, никак не влияет", — сказал Кадыров.

На Западе в последнее время отчетливее звучат голоса политиков и бизнесменов о необходимости отмены санкций против РФ.