В Кремле не видят реальных шагов США, которые бы вели к разрядке отношений

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кремль пока не видит реальных шагов Вашингтона, которые бы свидетельствовали о стремлении к разрядке в отношениях между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил журналистам, что президент Дональд Трамп неоднократно говорил о стремлении к эффективным отношениям между странами. По его словам, президент США хочет, чтобы отношения Москвы и Вашингтона были предсказуемыми, стабильными, крепкими. Он отмечал, что Трамп хочет лично взаимодействовать с главой России Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между странами.

"Пока реальность, реальное положение дел и реальные шаги, которые мы видим со стороны Вашингтона, они свидетельствуют об обратном, вряд ли кто-то будет с этим спорить", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видит ли Кремль перспективы для разрядки между США и РФ.

По его словам, из США идет много противоречивых действий, поэтому трудно сделать вывод о намерении Вашингтона смягчить санкции, в частности, против "Русала". "Это (заявление о возможном снятии санкций с "Русала") не носило утвердительный характер, никто не говорил, что санкции будут сняты с компании, если произойдет то-то и то-то. Такую формулировку никто не использовал, там говорится, что санкции могут быть сняты, а могут и не быть сняты. Понимаете, поскольку очень много противоречий сейчас идет из Вашингтона, поэтому здесь какие-то утвердительные выводы вряд ли возможны", — добавил Песков. Он заявил, что ответ Москвы на санкции "будет приниматься президентом, естественно, в первую очередь исходя их наших собственных интересов".

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".

Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами), США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией.