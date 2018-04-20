Законопроект о контрсанкциях надо максимально упростить, считает ректор ВШЭ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США и стран, поддержавших антироссийские санкции, следует максимально упростить, заявил журналистам ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин 13 апреля внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала журналистам, что о точных сроках принятия этого закона говорить рано, но он должен быть принят в весеннюю сессию (то есть, до конца июля). При этом ответ России на санкции Запада, который она даст в законе о контрсанкциях, будет точечным и болезненным, подчеркнула Матвиенко.

Внезапное введение, быстрая отмена

А ранее в пятницу председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, который должен войти в рабочую группу доработки этого законопроекта, заявил журналистам, что поступило достаточно много предложений от бизнес- и экспертного сообщества, и он надеется, что все поправки, которые войдут в законопроект, будут достаточно существенными, "а в ряде случаев, возможно, кто-то посчитает их радикальными".

"Ведутся дискуссии по этому поводу. Я не могу считать, что законопроект должен какие-то сферы характеризовать… Нам надо максимально упростить данный закон, потому что максимальное упрощение данного закона даст российским властям наибольший потенциал для быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию", — сказал Кузьминов, отметив, что такой точки зрения придерживается и ВШЭ.

Законопроект "должен быть более четко ориентирован на то, чтобы предоставить возможность по достаточно широкому спектру направлений дать право президенту и правительству вводить те или иные ограничения в оперативном порядке", также считает Кузьминов. По его словам, в санкциях и контрсанкциях очень важен аспект их внезапности и неожиданности, точно так же как и возможность их быстрой отмены.

Ректор ВШЭ полагает, что "России выгодно, так же как, наверное, администрации США… перевести, в том числе, и этот неприятный аспект международных отношений в более текущий, менее перманентный режим".

Не зеркально, а прицельно

Отвечая на вопрос о том, какие санкции будут наиболее чувствительными для США и менее чувствительными для России, он сказал: "В первую очередь, нам надо исходить из того, что размеры экономик в России и США разные. Чисто экономический эффект контрсанкций зеркальных, он будет более неприятен для российской экономики". Кузьминов также не является сторонником того, чтобы запрещать те или иные виды "критически важного" для России импорта и технологического сотрудничества с западными компаниями.

"Мне кажется, что у нас есть несколько направлений болезненных для наших партнеров контрсанкций, которые на сегодняшний день обсуждаются. Это транспортные коридоры через Россию, это редкоземельные металлы, где доля России высока. И применительно к западным компаниям это, конечно, потенциальная возможность отказа России от тех очень жестких ограничений на использование интеллектуальной собственности, которые стали результатом переговоров о вступлении России в ВТО", — предположил ректор ВШЭ.