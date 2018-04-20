МОСКВА, 20 апр- РИА Новости. Российский бизнес не настроен на выстраивание нового железного занавеса, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя законопроект об антисанкционных мерах.

После введения очередных санкций США против России главы фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 апреля внесли в Думу законопроект об ответе на санкции. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной продукции, алкоголя и табака, лекарств из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Мы не намерены способствовать через этот закон некоей изоляции России, выстраиванию нового железного занавеса. Но мы также понимаем, что нужно иметь механизм принуждения к миру", — сказал Шохин.

Он также отметил, что в антисанкционном законе следует четко прописать критерии выбора воздействия на страны в зависимости от того, насколько они поддержали санкции против РФ — возможно, даже в формате требований к правительству, чтобы избежать общего подхода.