Источник: проект об ответе России на действия США до 3 мая направят Путину

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Законопроект об ответных мерах РФ на недружественные действия США и других стран будет направлен на отзывы президенту России Владимиру Путину и правительству, заключения будут представлены до 3 мая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Проект закона будет направлен президенту, правительству для заключения. Срок — до 3 мая", — сообщил собеседник агентства.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.