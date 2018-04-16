"В Кремле пока не комментируют возможный запрет американской продукции"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Кремле пока не готовы комментировать законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Законопроект предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. В Госдуме отметили, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования.

"Я пока не готов это комментировать, я думаю, что все-таки на этой стадии лучше пока получать комментарии от наших законодателей. Единственное, что я хочу еще раз, в очередной раз напомнить слова главы государства о том, что любые наши действия в данном случае будут осуществляться исключительно исходя из наших собственных интересов, из интересов Российской Федерации", — заявил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к законопроекту, поддерживают ли его.