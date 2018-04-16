МИД готов подключиться к обсуждению проекта об ответе на санкции США

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. МИД РФ вместе с экономическим блоком правительства готов включиться в обсуждение законопроекта об ответе на санкции США против России, заявил в понедельник журналистам замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"Мы как ведомство совместно с коллегами из экономического блока по получении соответствующего импульса приглашения готовы включиться в обсуждение этого документа, исходя из главной задачи: ответить нужно, но так, чтобы это не шло во вред нам самим, не перекрывало возможности для нормального функционирования нашей экономики, отдельных экономических операторов, но вместе с тем демонстрировало бы американской стороне, что без последствий и в этой сфере теперь уже их действия не остаются", — сказал Рябков.