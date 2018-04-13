Эксперт прокомментировал законопроект об ответных мерах на санкции США

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Москва вынуждена отвечать на акции давления со стороны Запада. Такое мнение в разговоре с RT выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"Россия, безусловно, может принять ответные меры, как в экономическом, так и в политическом аспекте, так как она является одним из игроков глобальной экономики <…> И это правильно, потому что Россия должна отвечать на акции давления, которые ведут США и другие страны, по собственному желанию или по принуждению", — пояснил эксперт.

Ранее главы думских фракций и председатель нижней палаты Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику Вашингтона. По словам Володина, документ стал ответной мерой на "недружественные и неконструктивные действия" американских должностных лиц в отношении России в целом, а также ее граждан и юридических лиц.

Как пояснил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, законопроект предусматривает приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей. Также в документе содержится поручение правительству проработать механизмы по замещению на российском рынке американских товаров, в частности, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также ряда услуг.

По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, в рамках законопроекта кабмин определит список американских граждан, которым запретят въезд в Россию.

На прошлой неделе министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В список санкций внесли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.