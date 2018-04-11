Медведев: ответ на санкции не должен навредить экономике России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ответные меры на антироссийские санкции США должны быть просчитаны, чтобы не нанести ущерба отечественной экономике, но Россия может обратиться за защитой в торговые институты, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Что же касается ответных мер, то они должны быть хорошо просчитанными, они должны не наносить ущерба нам самим, они должны быть адекватными", — сказал Медведев во время отчета правительства перед Госдумой за период деятельности с 2012 по 2017 годы.

Он добавил, что действия США должны получить соответствующую оценку торговых институтов. "Мы, кстати, не исключаем возможности обращения за защитой в эти торговые институты", — заключил премьер.