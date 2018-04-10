РФПИ считает реакцию рынка на новые санкции против России краткосрочной

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает реакцию рынка на очередные санкции против РФ краткосрочной, движимой спекулятивными инвесторами, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы не видим пока смысла пересматривать прогнозы (по экономике — ред.). Мы считаем, что это краткосрочная реакция рынка, которая во-многом движима спекулятивными инвесторами, которые, в том числе, на этой ситуации хотят заработать", — сказал он в кулуарах Биржевого форума.