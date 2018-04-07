В Госдуме считают "сигналы" США чушью

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что не верит ни одному "сигналу" США в отношении России и считает их чушью.
64.4%Да
30.2%Их снимут, но не очень скоро
5.4%Санкции скоро снимут
"Чушь полная. Уж больно много у них сигналов последнее время… Я как политик уже точно не верю ни одному их сигналу. Потому что все их сигналы за последний год с лишним — это все сигналы отрицательные и негативные", — заявил РИА Новости Калашников.
Парламентарий отметил, что подобными сигналами США и ранее привлекали внимание России. "И они, я помню, очень давно ещё, когда они высылали дипломатов, по-моему, год назад и говорили, что мы тем самым привлекаем внимание России", — пояснил собеседник агентства.
По мнению депутата, госдепартаменту США нужно придумать что-то другое для привлечения внимания России.
Ранее США ввели санкции против 38 российских чиновников, бизнесменов и компаний по целому ряду поводов, включая Украину, Сирию и закон "О противодействии противникам Америки через санкции".