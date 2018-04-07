В Госдуме считают "сигналы" США чушью

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что не верит ни одному "сигналу" США в отношении России и считает их чушью.

Ранее представитель американского госдепартамента заявил РИА Новости, что новые санкции США — это "сигнал" России, Вашингтон не хочет разрывать диалог и продолжит общение с Москвой.

"Чушь полная. Уж больно много у них сигналов последнее время… Я как политик уже точно не верю ни одному их сигналу. Потому что все их сигналы за последний год с лишним — это все сигналы отрицательные и негативные", — заявил РИА Новости Калашников.

Парламентарий отметил, что подобными сигналами США и ранее привлекали внимание России. "И они, я помню, очень давно ещё, когда они высылали дипломатов, по-моему, год назад и говорили, что мы тем самым привлекаем внимание России", — пояснил собеседник агентства.

По мнению депутата, госдепартаменту США нужно придумать что-то другое для привлечения внимания России.

"Что-нибудь другое придумали бы для привлечения нашего внимания. Например, сказали бы о том, что давайте наращивать наше с вами взаимодействие… Или, наоборот, сказали бы, пришлите нам еще (своих) дипломатов, потому что очень мало, не хватает (для взаимодействия)", — заключил Калашников.

Ранее США ввели санкции против 38 российских чиновников, бизнесменов и компаний по целому ряду поводов, включая Украину, Сирию и закон "О противодействии противникам Америки через санкции".