Клинцевич назвал новые санкции США откровенной антироссийской акцией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вашингтон послал бы России совсем другой сигнал, будь наша страна слабой, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова США о том, что пятничные санкции являются сигналом о возможных последствиях злонамеренных действий Москвы.
64.3%Да
30.3%Их снимут, но не очень скоро
5.4%Санкции скоро снимут
"Смею утверждать, что США послали бы нам сигнал совсем иного порядка, имей они дело со слабой, не способной постоять на себя Россией", — сказал Клинцевич РИА Новости.
Сенатор предположил, что в США продолжают считать сигналами и атомные удары по Хиросиме и Нагасаки, и многолетнюю блокаду Кубы, и вторжение в Ирак.
"Во все этих случаях речь шла о попытках смены режима, по тем или иным причинам не устраивающего Вашингтон. Просто громкость таких сигналов варьируется в зависимости от возможности противоборствующей стороны дать на них соответствующий ответ", — сказал политик.
По его мнению, в аргументации, к которой прибегает американская сторона, ничего нового нет. "В политической традиции США изначально заложена логика обвинять во всех смертных грехах своих оппонентов, представляя себя, напротив, "белыми и пушистыми". Новейшая история дает тому массу подтверждений", — отметил Клинцевич.