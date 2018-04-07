Клинцевич назвал новые санкции США откровенной антироссийской акцией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вашингтон послал бы России совсем другой сигнал, будь наша страна слабой, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова США о том, что пятничные санкции являются сигналом о возможных последствиях злонамеренных действий Москвы.

США считают, что Россия сама себя изолирует, и разочарованы тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США в связи с очередными санкциями в пятницу. По его словам, новые санкции США — это сигнал России о том, что злонамеренные действия Москвы повлекут существенные последствия. При этом представитель Госдепа подчеркнул, что это не означает разрыва диалога между США и Россией.

"Смею утверждать, что США послали бы нам сигнал совсем иного порядка, имей они дело со слабой, не способной постоять на себя Россией", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Сенатор предположил, что в США продолжают считать сигналами и атомные удары по Хиросиме и Нагасаки, и многолетнюю блокаду Кубы, и вторжение в Ирак.

"Во все этих случаях речь шла о попытках смены режима, по тем или иным причинам не устраивающего Вашингтон. Просто громкость таких сигналов варьируется в зависимости от возможности противоборствующей стороны дать на них соответствующий ответ", — сказал политик.

Он назвал последние американские санкции "откровенной антироссийской акцией". "И напрасно в госдепартаменте США полагают, что на отношения между нашими двумя странами она не повлияет", — сказал сенатор.

По его мнению, в аргументации, к которой прибегает американская сторона, ничего нового нет. "В политической традиции США изначально заложена логика обвинять во всех смертных грехах своих оппонентов, представляя себя, напротив, "белыми и пушистыми". Новейшая история дает тому массу подтверждений", — отметил Клинцевич.