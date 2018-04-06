Шохин предположил, как будут действовать США, вводя новые санкции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин предположил, что США при принятии решений о новых санкциях будут использовать "метод террористов", выбирая несколько человек из "кремлевского списка" в качестве "заложников".

"Что беспокоит российский бизнес и тех предпринимателей, которые в "кремлевском списке", любой член которого может оказаться под реальными санкциями? Прежде всего, неопределенность", — сказал Шохин журналистам.

"Судя по всему, американцы будут использовать метод террористов, а именно будут заложников "убивать". То есть, они будут из этого "кремлевского списка" вытаскивать по несколько человек в качестве этих самых в кавычках заложников, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они себя не начнут правильно вести", — продолжил глава РСПП.

По словам Шохина, правильное поведение с точки зрения США — это "убеждение политической власти в России, что она должна себя вести по-другому". "Судя по всему такой технологический прием будет действительно использоваться", — резюмировал Шохин.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем. После публикации списка Минфин США несколько раз заявлял, что санкции готовятся и будут введены в скором времени.