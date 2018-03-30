Все попытки давления на Россию получат адекватный ответ, заявил Железняк

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Все попытки внешнего давления на Россию и ущемления национальных интересов, в том числе российских СМИ, будут получать адекватный отпор, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иностранного агента.

"Наши заокеанские оппоненты должны уразуметь, что все попытки внешнего давления на нашу страну и ущемления наших национальных интересов, в том числе российских СМИ, будут получать адекватный отпор. Их деструктивные противоправные действия нагляднее любой пропаганды демонстрируют разумным людям и ответственным политикам в разных странах мира, в том числе союзных США, что американские ястребы ведут себя неадекватно реальным вызовам, существующими в мире", — приводит слова парламентария его пресс-служба.