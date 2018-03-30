Все попытки давления на Россию получат адекватный ответ, заявил Железняк

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Все попытки внешнего давления на Россию и ущемления национальных интересов, в том числе российских СМИ, будут получать адекватный отпор, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
"Наши заокеанские оппоненты должны уразуметь, что все попытки внешнего давления на нашу страну и ущемления наших национальных интересов, в том числе российских СМИ, будут получать адекватный отпор. Их деструктивные противоправные действия нагляднее любой пропаганды демонстрируют разумным людям и ответственным политикам в разных странах мира, в том числе союзных США, что американские ястребы ведут себя неадекватно реальным вызовам, существующими в мире", — приводит слова парламентария его пресс-служба.