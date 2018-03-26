Европарламент предложил ЕС осмыслить неэффективность санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюзу следует осмыслить неэффективность политики экономических санкций против России, считает заместитель председателя Европарламента (ЕП) Фабио Массимо Кастальдо.
При этом Кастальдо заявил о необходимости восстановления Евросоюзом полноценного и откровенного диалога с РФ.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.