БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Результаты президентских выборов в России показывают, что Евросоюзу следует отказаться от политики санкционного давления на Россию и "вернуться к здравомыслию", считает бельгийский парламентарий Альдо Каркасси.

Выборы президента состоялись 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

"Результаты выборов говорят, что Евросоюзу следует отказаться от своей стратегии и вернуться к здравомыслию", — сказал Каркасси РИА Новости.

По словам депутата от франкофонной "Народной партии", диалог между лидерами ЕС и президентом России необходим, "даже если они не согласны между собой". "Нужен диалог. Как сказал в парламенте премьер-министр моей страны Шарль Мишель по итогам своего визита в Москву и встреч с президентом и премьер-министром России, в институтах Евросоюза много говорили о России, и очень мало, если совсем нет, с самой Россией", — сказал парламентарий.

Он считает, что мировое сообщество должно быть мультиполярным. Депутата подчеркнул, что нельзя следовать одной личности или идее.

Ранее он передавал в палату представителей проект резолюции, призывающей правительство Бельгии "вмешаться с целью снятия санкций в отношении России". Однако в январе 2017 года комиссия по иностранным делам палаты представителей парламента Бельгии отвергла проект. В январе этого года парламентская оппозиция в Бельгии повторно поставила в ассамблее вопрос об отмене санкций ЕС против России.

Каркасси убежден, что "пришло время снять эти смехотворные санкции, которые ничего не дали, будучи контрпродуктивными".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Страна приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно повторяла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат слова о необходимости отмены санкций в отношении Москвы.