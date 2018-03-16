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Реакция на санкции

Испанский эксперт считает, что санкции против РФ усилят поддержку Путина

Сюжет:
Расширение санкций США против России (21)
20:1116.03.2018
(обновлено: 20:19 16.03.2018)
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МАДРИД, 16 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Санкции, введенные на этой неделе США и Великобританией в отношении России, не приведут к ожидаемым этими странами результатам, будут иметь прямо противоположный эффект и еще больше увеличат поддержку Владимира Путина на воскресных выборах, считает профессор в области международных отношений Европейского университета Валенсии (Испания) Хорхе Местре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архив
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Хорхе Местре – автор исследования о влиянии санкций, вводимых ЕС и США в отношении России, которое было опубликовано Испанским институтом стратегических исследований, находящимся в ведении министерства обороны страны.

К чему мы хотим прийти

"С 2014 по декабрь 2017 года было введено порядка 20 санкций. В моем исследовании я пришел к выводу, что санкции не были результативными и не служили тем целям, ради которых правительства их разрабатывали. Настало время всерьез подумать, к чему мы хотим прийти", — говорит эксперт.

По его мнению, из всех мер британского правительства в связи с делом Скрипаля самым негативным станет приостановка контактов на высоком уровне с Россией.

Как об стенку
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Как об стенку

"Те, кто принимает решения о санкциях, ставят целью изолировать Россию, создать отрицательный образ этой страны. Однако они добиваются обратного эффекта – напряжения, взаимного непонимания, в то время когда нам нужно максимальное сотрудничество для противодействия общим проблемам. В войне санкций выигрывают лишь третьи игроки, например, террористы, которые пользуются расколом между ведущими странами", — сказал Местре.

Евгений Пригожин. Архив
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Он обратил внимание, что Лондон "без достаточных доказательств" принял меры в отношении Москвы в очень короткое время, причем "настолько жестких не было даже в случае с Литвиненко, хотя тогда ситуация была хуже – он умер". "Борис Джонсон еще два года назад говорил плохо о ЕС, а сейчас призывает те страны Евросоюза, которые входят в НАТО, присоединиться к санкциям", — обратил внимание эксперт на противоречивую логику министра иностранных дел Великобритании.

Провокация

Он полагает, что ЕС не введет санкции в связи с делом Скрипаля, поскольку "все больше убеждается, что санкции не работают". При этом "происходит провокация со стороны ряда действующих лиц", которые "пытаются убедить ЕС принять новые санкции". Речь, по мнению Местре, идет о США, причем не о президенте, который "не делает сейчас внешнюю политику", а о Пентагоне и спецслужбах, о НАТО, а также о странах Балтии и Восточной Европы, "которые пытаются сохранить напряжение".

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

"Большие страны – Германия, Франция, Италия, Австрия – не поддерживают новые санкции", — отмечает он.

Политолог считает, что обвинения в "российском вмешательстве в Каталонию" также были провокацией, чтобы "Испания сделала то же самое, что сейчас сделала Великобритания". Во время каталонского кризиса испанские СМИ обвинили Россию в поддержке сепаратистов, а власти страны заявили, что "подозрительный интернет-трафик" в поддержку сторонников независимости шел в основном из России и Венесуэлы.

Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Джина Мун
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В Госдуме назвали антироссийскую кампанию на Западе гнилым оркестром
По мнению эксперта, ключевую роль в этих обвинениях, звучащих из Мадрида, сыграла НАТО. "Я не знаю имен и фамилий, но это люди, которые заинтересованы в напряженных отношениях и разрыве с Россией. Чтобы выжить, НАТО нужны враги, надо, чтобы страны больше тратили на оборону, так она гарантирует свое существование", — заявил эксперт.

Модель друзей и врагов

Местре обращает внимание, что результат антироссийских санкций, которые систематически вводятся с 2014 года, прямо противоположный, чем ожидали страны Запада: поддержка политики Путина в России увеличилась, а отрицательное отношение к Великобритании и США растет.

"Вводя санкции, ты не можешь сместить руководителя страны. Последние санкции приведут лишь к тому, что Путин с еще большей поддержкой выиграет воскресные выборы, с большим результатом, чем, например, месяц назад", — сказал он.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
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Местре признал, что "модель друзей и врагов", "черного и белого" закрепилась не только в некоторых странах Запада, но и в самой России. По мнению профессора, те, кто настаивают на введении новых санкций, не ставят своей целью изменить внешнюю политику России.

"Они знают, что санкции не приносят результата. Но США и Великобритания на международной арене оказались в сложном положении – они теряют мощь, власть. Когда страны теряют власть, они предпринимают действия, чтобы эту власть сохранить. Для этого надо демонизировать кого-то, в данном случае Россию", — говорит Местре.

Наиболее заинтересованы в этом спецслужбы и силовики. "Если будут хорошие отношения с Россией, половина ЦРУ не нужна. Или военная промышленность. Если нет врага, зачем тебе оружие", — добавляет политолог.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Новые антироссийские санкции демонстрируют бессилие США, заявил Рябков
Он обращает внимание, что ЕС больше не идет полностью на поводу у США, как бы этого хотелось Вашингтону, который "столкнулся с симптомом истощения своей гегемонии". С 2016 года США и ЕС не координируют санкции, хотя до этого вводили их практически одновременно.

"С 2016 года ЕС в основном продлевал действие санкций, в первую очередь связанных с Украиной, в то время как США пошли дальше: следуя политической линии, разработанной Пентагоном, вводили их в связи с так называемым вмешательством в президентские выборы или с ролью России в войне Сирии. США вводят санкции в отношении страны, которая делает нечто без сотрудничества с США, как в случае с Сирией, при этом в отношении США никогда не вводились санкции из-за вторжения в Ирак. Настал момент, когда европейцы не следуют целиком по пути США – у США свои интересы, у Европы свои", — говорит он.

Британские власти обвинили Россию в причастности к применению нервно-паралитического вещества против Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй 14 марта объявила о ряде мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов и замораживание всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа о блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность.

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