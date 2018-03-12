Сенатор назвал условия достижения мира на Украине

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Евросоюзу для достижения мира на Украине нужно вводить санкции против нынешних киевских властей, продление ограничений для России "не по адресу", заявил РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Совет ЕС в понедельник продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Согласно релизу, оценка ситуации Евросоюзом не дает возможности изменить санкционный режим.

"Если бы Евросоюз хотел урегулирования ситуации на Украине, ему следовало бы вводить санкции против украинского руководства, включая президента страны Петра Порошенко. Тогда бы на Украине наступили мир и согласие, а претензии в адрес России "не по адресу", — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что россиянам "не холодно, не жарко" от продления европейских санкций, тем более учитывая, что эта политика вредит прежде всего самому ЕС.

"Европейцы стали заложниками ситуации, которая сложилась на Украине, они поддержали Майдан, а затем и нелегитимное правительство. А теперь не знают, что делать", — отметил сенатор.

По его словам, Евросоюз — довольно размытая структура, там нет лидера, способного принимать решения. "Им проще идти по пути собственных ошибочных решений", — заключил Цеков.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.