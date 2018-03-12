Эксперт: продление санкций ЕС говорит об отсутствии политического реализма

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Продление ЕС санкций против физических и юридических лиц РФ из-за ситуации на Украине говорит об отсутствии политического реализма при оценке ситуации и политической воли продвигать реалистичные же сценарии урегулирования конфликта в Донбассе, считает завотделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.

Совет ЕС продлил в понедельник еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении Совета. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Согласно заявлению, оценка ситуации Евросоюзом не дает возможности изменить санкционный режим.

По словам эксперта, политически продление обосновывается отсутствием прогресса в урегулировании на Донбассе, однако "подвижки на Украине и со стороны Киева не происходят, потому что и на Западе, в том числе, отсутствует политическая воля и политический реализм" в оценке ситуации и выполнении минских соглашений.

"Наверное, есть какие-то попытки ЕС повлиять на (президента Украины Петра) Порошенко, может, непубличного характера, но повлиять сложно, потому что не надо забывать, что и США имеют не последнее слово и поддерживают Порошенко в его стремлении продавить размещение миротворцев по "косовскому сценарию", — отметила эксперт.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"Но "косовский вариант" размещения миротворцев, который проталкивает Порошенко, не принес реального урегулирования, это плохой сценарий, он неприемлем", — считает Арбатова, отмечая, что "единственное правильное решение, которое могло бы принести какое-то постепенное снятие санкций, это размещение миротворцев по "кипрскому сценарию" на линии и по мандату ООН".

Однако на предложение российской стороны "никакой серьезной реакции со стороны Запада не последовало", что лишь продлевает сложившуюся ситуацию, и это в большей степени некомфортно для самого ЕС, чем для Вашингтона. При этом, считает эксперт, "Европа все же гораздо более заинтересована в реалистичном плане урегулирования". "ЕС очень бы хотел подвижек на этом направлении", — полагает Арбатова.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Силы KFOR под командованием НАТО действуют в Косово с лета 1999 года в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН и Кумановским военно-техническим соглашением. Международный военный контингент был введен в Косово после 78-дневных бомбардировок Сербии странами НАТО. Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре остаются на острове в целях наблюдения за линиями прекращения огня, поддержания буферной зоны, проведения гуманитарных акций. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года.