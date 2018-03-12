Володин: Запад санкциями пытался остановить развитие России

ТВЕРЬ, 12 мар – РИА Новости. Антироссийские санкции Запада преследовали цель остановить развитие России, но страна справилась с вызовами благодаря консолидации общества, нужно сделать выводы из ошибок и удач прошлого, чтобы сделать рывок вперёд, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В понедельник Володин принял участие в форуме представителей муниципальных образований Тверской области. В рамках мероприятия более трех тысяч депутатов городских и сельских поселений обсудили задачи и проблемы в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также вопросы реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.

"Те санкции, которые были введены в отношении нашего государства, они ставили как раз задачей остановить развитие России. Россия за прошедшие буквально 17 лет прошла огромный путь – это путь успехов, путь преодоления серьезных проблем и вызовов", — сказал Володин в ходе выступления на форуме.

Спикер ГД напомнил, что в 2000 году бюджет РФ по доходной части составлял менее одного триллиона рублей, а по расходной – одного триллиона и 100 миллиардов рублей.

"Бюджет, который мы приняли на 2018 год, составляет порядка 16 триллионов рублей. Представьте себе, с чего мы начинали, и, собственно, на какие решения мы вышли… Говоря о движении вперёд, необходимо вспомнить, с чего мы начинали и сделать выводы. В том числе из ошибок, которые, безусловно, были — нужно сделать выводы из тех решений, которые показали себя недостаточно эффективными, но нужно сделать выводы там, где, действительно, решения были эффективными. И мы сегодня видим, насколько правильным был наш выбор", — отметил он.

Политик подчеркнул, что Россия смогла преодолеть стоящие перед ней вызовы благодаря консолидации общества.

"У нас высокая консолидация общества в решении задач, которые стоят перед страной. И мы с вами видим, что те вызовы, с которыми мы столкнулись в результате санкций, общество преодолело и благодаря консолидации, благодаря тому, что граждане поддержали курс президента, мы смоги пройти кризисы 2009 года и этот непростой период недружественной политики", — пояснил Володин, отвечая на вопрос журналистов после выступления.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Страны ЕС сначала одобрили индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в ряде стран ЕС все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкций в отношении РФ.