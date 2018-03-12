Горьков оценил продление санкций Украины против "дочек" российских банков

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Продление санкций Украины против "дочек" российских госбанков не отразится на деятельности ВЭБа, заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.
"Это стандартные условия, они были — они и остались — это тот режим, который продолжает существовать, он в основном касается выводы капитала из этих банков — это главный аспект, мы в этом существуем уже несколько лет. Ничего нового для нас нет, это не ухудшает, но и не улучшает ситуацию, мы в статусе-кво", — прокомментировал Горьков продление украинских санкций.
Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
Однако в декабре Сбербанк продал VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины, в связи с этим Нацбанк предложил СНБО Украины продлить на год санкции в отношении теперь уже только четырех банков с государственным российским капиталом. Речь идет о Сбербанке, Проминвестбанке, "ВТБ Банке" и "БМ Банке".