Путин рассказал, с чем связаны санкции США против России

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американские санкции не связаны с "мифическим вмешательством" в выборы президента США, а продиктованы исключительно стремлением остановить развитие России, заявил в интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли Владимир Путин.

"Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким‑то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию", — сказал президент.

Он подчеркнул, что политика сдерживания носит циклический характер и ведется уже десятки лет. По мнению президента, она вредит не только отношениям двух стран, но и американскому бизнесу, потому что дает возможность освободить площадку для его конкурентов на российском рынке.

"Мы с Вами были в Санкт-Петербурге на Экономическом форуме. Самая большая делегация представителей бизнеса была из США. Люди хотят с нами работать, а им не дают, их сдерживают, чтобы Россию сдержать", — добавил Путин.

В начале февраля глава нацразведки США Дэниел Коутс заявил, что в Вашингтоне согласовали новый пакет санкций против Москвы. По его словам, Минфин США может опубликовать очередной перечень финансовых ограничений уже на этой неделе.