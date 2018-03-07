В Госдуме название обоснование санкционной политики США жалким

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Попытки обосновать новые санкции против России выглядит у США жалко и неубедительно, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Во вторник директор нацразведки США Дэниел Коутс заявил, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы могут последовать в течение недели.

"Попытки США обосновать новые санкции против России ухудшением ситуации на Украине выглядят жалко и неубедительно. Война, которую подконтрольный и финансируемый США Киев ведёт против Донбасса, а также весь украинский кризис, к которому страну привела вороватая свора зачинщиков Майдана, уже давно вызывают в Европе и мире раздражение и усталость", — цитирует депутата его пресс-служба.

Железняк подчеркнул, страны Европы несут ощутимые потери от антироссийской санкционной политики, которую им навязал Вашингтон, и все чаще здравомыслящие европейские политики заявляют о необходимости ее отмены.

"Поэтому давление Вашингтона на Европу будет приобретать все новые формы, включая торговые войны, требования наращивать военные бюджеты, шантаж выходом из международных соглашений, запугивание несуществующей российской агрессией и сохранение очагов напряжённости в разных регионах мира", — добавил парламентарий.