В МИД назвали число российских компаний, находящихся под санкциями США

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Под санкциями США находятся 422 юридических лица из ключевых областей российской экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии СФ РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Очевидный расчет на то, чтобы осложнить деятельность российских хозяйствующих субъектов прослеживается и в прямой санкционной политике администрации (СЩА – ред.), которая привела к тому, что по состоянию на сегодняшний день под американскими санкциями (а это и риски по активам, недоступность дешевых кредитов, отсутствие возможности развивать сотрудничество в целом ряде высокотехнологических областей, это и угрозы вторичных санкций для партнеров наших компаний) – под всем этим сейчас находятся 422 юридических лица из РФ", — сказал Рябков.

По его словам, речь идет о компаниях, представляющих ключевые отрасли российской экономики, энергетику, ВПК, банковский сектор.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.