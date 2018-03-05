В МИД назвали число российских компаний, находящихся под санкциями США

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Под санкциями США находятся 422 юридических лица из ключевых областей российской экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии СФ РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
По его словам, речь идет о компаниях, представляющих ключевые отрасли российской экономики, энергетику, ВПК, банковский сектор.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.