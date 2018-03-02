В Госдуме назвали необоснованными новые возможные санкции США из-за Сирии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Накладывать на Россию санкции из-за несоблюдения перемирия в сирийской Восточной Гуте необоснованно, поскольку РФ делает все возможное, чтобы добить террористов в Сирии, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон рассматривает "много вариантов" воздействия на Россию в связи с ее действиями в Сирии. Она также отметила, что США считают Россию частично ответственной за несоблюдение перемирия в сирийской Восточной Гуте, где с субботы погибли 100 человек.

"Все эти перемирия и гуманитарные паузы используются боевиками для перегруппировки и пополнения запасов. И трудно уговаривать сирийскую армию создавать длительные паузы… И я думаю, что совершенно необоснованно накладывать на Россию какие-то санкции, потому что мы делаем всё что можем для того, чтобы добить террористов в Сирии", — сказал Морозов РИА Новости.