Бизнесмены из ФРГ выступают за снятие санкций против России, показал опрос

БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Абсолютное большинство немецких предпринимателей, которые работают в России, выступают за отмену санкций, которая должна происходить поэтапно по мере выполнения Минских соглашений, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

Он представил журналистам результаты опроса "Бизнес-климат в России", который был проведен Восточным комитетом немецкой экономики и Германо-российской внешнеторговой палатой. В опросе приняли участие 141 предприниматель, эти бизнесмены создали в России почти 76 тысяч рабочих мест и имеют совокупный оборот более 11 миллиардов евро.

"94% опрошенных заявили о необходимости снятия санкций. Большинство выразило поддержку позиции Восточного комитета немецкой экономики, который требует поэтапного снятия санкция по мере выполнения Минских соглашений", — сказал Бюхеле.

В общей сложности, 38% предпринимателей заявили, что почувствовали на себе прямое действие санкций, они также сталкивались с проблемами из-за запрета на ведение экономической деятельности в Крыму и в связи с поставками товаров "двойного назначения". Только 23% опрошенных заявили, что никак не почувствовали действия санкций.