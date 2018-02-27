В Совфеде ответили на заявление о новых санкциях против России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заявление властей США о введении новых санкций в отношении Росси вызывает сожаление. Такое мнение выразил в разговоре с RT первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Администрация и исполнительная власть пошли по пути конгресса, соревнуются друг с другом, кто больше предложит санкций против России. Мы к этому готовы уже давно", — отметил сенатор.

По словам Джабарова, российскую политику невозможно поменять с помощью ограничительных мер.

"Наш народ только сплотится… Попытки и потуги расколоть российское общество, на мой взгляд, обречены на провал", — отметил Джабаров.

На сегодняшний день в отношении России в Соединенных Штатах принят целый ряд санкций из-за ситуации в Крыму и Донбассе, а также из-за приписываемого Москве "вмешательства" в выборы американского президента.

Несмотря на то, что российские власти неоднократно говорили, что не являются стороной внутриукраинского конфликта и не имеют никакого отношения к избирательному процессу в США, министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что реализация действующих санкций продолжится, а в течение 30 дней против России введут новые ограничительные меры.