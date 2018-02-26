МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Санкции в отношении России введены надолго, поскольку Запад увязывает их отмену с минскими соглашениями ("Минск-2") и настаивает на том, что РФ якобы не способствует их выполнению, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил газете " Коммерсант ", что санкции, введенные Западом против России, останутся навсегда, поскольку являются реакцией "старого матерого врага России на ее усиление".

"Я думаю, что это довольно надолго, потому что Запад настойчиво увязывает отмену санкций с исполнением минских договоренностей, а минские договоренности не могут быть исполнены, потому что украинская сторона всячески вставляет палки в колеса, и получается такой замкнутый круг. Россию обвиняют в том, что она якобы не содействует исполнению минских договоренностей, а на самом деле Украина не желает этого делать. Поэтому тут, к сожалению, в ближайшие годы эта проблема не разрешится", — заявил РИА Новости Морозов.

Сам депутат видит в санкциях пользу для российской экономики. В частности, по мнению Морозова, развиваются сельскохозяйственная отрасль, машиностроение. "То, что запрещено к импорту, мы вынуждены производить у себя, и это определенный импульс дает", — пояснил депутат.