В Совфеде рассказали, как будет решаться вопрос снятия санкций с России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Перспективы снятия санкций с России есть: это произойдет, когда и ее экономика, и ее обороноспособность еще более укрепятся, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил газете " Коммерсант ", что санкции, введенные Западом против России, останутся навсегда, поскольку являются реакцией "старого матерого врага России на ее усиление".

"Возможно, у Рогозина есть основания так считать, раз он об этом говорит, хотя, на мой взгляд, это не так. Все это будет зависеть от уровня развития нашей экономики и уровня развития средств защиты и обороноспособности нашей страны", — считает Серебренников.

По его словам, чем "могущественнее будет наша армия и чем крепче экономика, тем с большим уважением будут относиться к нам и наши партнеры, и наши враги".

"Думаю, тогда и будет решаться вопрос о снятии санкций", — заявил сенатор.

Говорить "навсегда" в данном случае нельзя, считает Серебренников.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.