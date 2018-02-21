Россия будет каждый раз зеркально отвечать на санкции ЕС, заявил Джабаров

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия будет каждый раз зеркально отвечать на продление Евросоюзом антироссийских санкций, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе в среду согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юрлиц РФ и Украины, которых европейцы обвиняют в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Россия будет каждый раз продлевать зеркальные ответные меры в ответ на санкции Евросоюза", — сказал Джабаров.

Он полагает, что сейчас в ЕС "заглотили" то, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О реинтеграции Донбасса". "Но этот документ вообще не предусматривает исполнение минских соглашений. Таким образом, необходимо вводить санкции против самого Порошенко", — отметил законодатель.

Он подчеркнул, что российская делегация будет поднимать эту тему на очередной сессия ПА ОБСЕ. "Вы что, хотите, чтобы дальше была война?", — возмутился парламентарий.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

Комментируя данный закон пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у экспертов существуют опасения, что документ провоцирует "горячие головы" в Киеве на возвращение к силовому варианту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.