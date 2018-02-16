США обвинили 13 россиян в связях со штабом Трампа

Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017

Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил ряд граждан РФ из обвинительного заключения по "вмешательству в выборы" в том, что они связывались с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа.

"Некоторые из обвиняемых, изображая граждан США, общались с ничего не подозревающими частными лицами, связанными с кампанией Трампа", — говорится в обвинительном заключении, по которому проходят 13 физлиц и 3 компании из РФ.

Согласно документу, речь шла о членах предвыборного штаба, волонтерах и сторонников Трампа, участвующих в местных кампаниях, а также о членах инициативных групп, которые поддерживали Трампа.

"Эти частные лица и организации иногда распространяли материалы обвиняемой организации через собственные аккаунты путем ретвитов, репостов и тому подобных средств. Обвиняемые и участники их сговора затем отслеживали распространение контента через этих участников", — говорится в заключении.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".