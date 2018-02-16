Замглавы Минэкономразвития заявил, что уже забыл о санкциях США против него

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сказал РИА Новости, что персональные санкции США не оказали на него морально-психологического влияния, и он о них уже забыл.

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Куратор реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя, замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров стал фигурантом санкционного списка США в июне 2017 года.

"С точки зрения морально-психологического воздействия на меня – если бы Вы не напомнили (о санкциях), я бы и не вспомнил", — сказал РИА Новости Назаров.

Он отметил, что введенные санкции не мешают его профессиональной деятельности. "В перемещениях – в Минск я езжу, американцы не препятствуют", — заявил Назаров.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.