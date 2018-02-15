Медведев о возможных новых санкциях США: Россия готова к любым решениям

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о возможном новом списке санкций США против России, отметил, что Россия готова к любым решениям.

"Мы ничего не ожидаем и недолго, значит, наверное, осталось чего-то ожидать. Если кто чего захочет — может это сделать. Понимаете, пусть у них голова болит — мы готовы к любым решениям. Российская экономика за последние два года доказала, что она способна справиться с очень серьезными вызовами. В том числе, и с ограничениями санкционными", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" на инвестфоруме в Сочи.