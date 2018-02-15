Рябков прокомментировал намерение США усилить антироссийские санкции

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Санкции США показали свою бесполезность, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможных дополнительных санкциях против РФ.

Мнучин заявил в среду, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении олигархов и представителей руководства России.

"За время после февраля-марта 2014 года уже 50 волн американских санкций прошло. Я думаю, что это достаточно убедительное свидетельство бесполезности подобного рода приемов и невозможности для США достичь нужных им результатов через усиление санкционного нажима", — сказал Рябков журналистам.

"Тем не менее, пока мы видим упрямое и упорное продолжение прежней линии, которая как не давала никаких результатов для США, так и не будет их давать в дальнейшем", — подчеркнул Рябков.