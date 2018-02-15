Ответ России на провокации США не пойдет ей в ущерб, заявил Рябков

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Действия России в ответ на провокации США по введению санкций не будут осуществляться в ущерб российским интересам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как и раньше, ни одно из наших действий в ответ на американские провокации, попытки негативно повлиять на наше социально-экономическое положение, не будет осуществляться в ущерб нашим собственным интересам. Американцы об этом тоже прекрасно знают", — сказал он журналистам.

По словам Рябкова, "пока мы видим упрямое продолжение линии, которая как не дает никаких результатов для США, так и не будет давать в дальнейшем".