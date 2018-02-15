Путин прокомментировал включение Яковлева в "кремлевский список"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что включение в "кремлёвский список" бывшего председателя Арбитражного суда Леонида Яковлева "большого стоит".

"Здесь в зале находится человек, который много сделал для страны, российской судебной системы в целом, и в арбитражной ее части, выдающийся наш связист и, я бы сказал, государственный деятель, — бывший председатель Арбитражного суда Леонид Федорович Яковлев. Ему совсем недавно, 12 числа исполнилось 86 лет, мы вас поздравляем с этим. Его заслуги были отмечены не только в нашей стране, они еще будут отмечаться в нашей стране, но даже нашими заокеанскими друзьями, которые на 86-ом году жизни внесли его в известный "кремлевский список". Это большого стоит, мы вас с этим поздравляем. Судя по всему, вы действительно много сделали для страны",- сказал Путин.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.