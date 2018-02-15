Россия нашла способы минимизировать ущерб от санкций США, заявил Рябков

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва готова предпринять контрмеры в ответ на санкции США и уже нашла способ минимизировать ущерб от них, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что полностью поддерживает введение новых санкций против РФ и планирует провести закрытый брифинг с банкирами. По его словам, Минфин активно работает над подготовкой санкций "в отношении олигархов и представителей руководства России".

"Мы уже давно привыкли, и нашли формы, как минимизировать ущерб и парировать подобного рода наскоки. Если вслед за очередными угрозами последуют реальные действия, мы будем, сохраняя спокойствие и выдержку, действовать в прежнем ключе, то есть обеспечивать альтернативные формы и пути решения стоящих перед нашими экономическими операторами задач, двигаться в направлении дальнейшего уменьшения зависимости от американских систем, действующих в сфере банковско-финансовых операций, которые наиболее активно и массировано используются в антироссийских целях", — сказал Рябков.

"При необходимости, будут предприняты другие контрмеры", — сказал он.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".