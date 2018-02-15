Сила России заключается в ассиметричных ответах на санкции, заявил Толстой

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сила России заключается в ассиметричных ответах, бояться возможных новых санкций США против Москвы не стоит, но быть готовыми надо, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении олигархов и представителей руководства России.

"Я думаю, что если они суть санкций понимают так же, как они поняли суть списка ("кремлевского списка" — ред.), то вообще нам бояться нечего. Но быть готовыми надо ко всему", — сказал Толстой журналистам в четверг.

"Сила России заключается в ассиметричных ответах, это мое глубокое убеждение", — добавил он.

Минфин США в конце января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.