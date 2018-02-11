Лавров исключил "нервный" ответ на усиление санкций США

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия не будет "нервно" реагировать на продолжающееся санкционное давление США, политика Москвы нее склонна к "импровизациям и экспромтам", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Таким образом он в интервью телеканалу "Россия-1" ответил на вопрос, не пытаются ли США спровоцировать Россию на ответные шаги продолжающимся санкционным давлением и выдвижением предварительных условий для нормализации отношений.

"Думаю, что они (США) не прочь бы увидеть ситуацию, когда Россия будет делать какие-то нервные, резкие телодвижения. Но у нас взвешенная политика, определенная президентом, не склонная к такого рода импровизациям и экспромтам. У нас последовательная линия. Мы продвигаем ее независимо от того, какая конъюнктура "на дворе", — заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, "наверняка есть желающие, которые хотели бы нас спровоцировать на некие действия, позволяющие наращивать санкционное давление на нас и применять прочие принудительные меры, хотя даже без наших резких действий это давление постоянно нарастает".

"Еще один повод удивляться способностям тех, кто ведет линию на бездумное наращивание санкций. Я думаю, что те, кто что-то понимает в мировых делах, да и вообще в жизни, уже давно должны были сделать вывод, что попытки изменить нашу политику путем этих санкций бессмысленны", — заявил министр.

Он добавил, что Россия всегда готова "решать вопросы, которые легитимно возникают у наших партнеров с точки зрения их законных интересов в диалоге".

"Но для этого нужно, как говорят американцы, если это танго, чтобы танцоров было двое, так же как и в переговорах. Там тоже должны быть двое", — заявил Лавров.