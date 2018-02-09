Включение в "кремлевский список" не повлияло на бизнес, заявил Евтушенко

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что включение в "кремлевский список" США пока не повлияло на его бизнес, но опасения есть всегда.

"Пока еще нет", — сказал бизнесмен журналистам в кулуарах съезда РСПП.

Отвечая на вопрос, нет ли у него опасений, что в дальнейшем это может оказать влияние, Евтушенков сказал: "Опасения есть всегда". "Могу сказать только одно: таких шоколадных отношений с банками, как сейчас, у меня не было никогда. Я сам удивляюсь, почему. Для меня это загадка", — отметил бизнесмен.

"Кремлевский доклад — это один из элементов мозаики, может быть, не самый главный элемент. Он существенный, важный. Но им начинать и им заканчивать любой разговор (неправильно — ред.)", — считает он.

Министерство финансов США в рамках закона о санкциях в конце января опубликовало "кремлевский список", в который вошли 96 крупных бизнесменов, включая Евтушенкова, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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