МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал "кремлевский список" США предметом легкой иронии и шуток.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

Москве не стоит поддаваться на эту провокацию Результаты 36.6% Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

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31.3% Москве не стоит поддаваться на эту провокацию Все опросы Голосовать

"Это скорее предмет легкой иронии и шуток. Невзирая на все списки, практически все члены бюро (РСПП — ред.) пришли сегодня на встречу, никто не испугался, никто никуда не прячется", — заявил он по итогам встречи бюро РСПП с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, отвечая на вопрос, поднималась ли тема списка на встрече.

"Наоборот, я думаю, сегодня как раз все больше понимания, что бизнес должен прежде всего смотреть на Россию как на страну, где инвестиции, где можно работать. Я думаю, это такой сигнал, что здесь безопаснее и надежнее вкладывать свои деньги", — добавил глава госбанка.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Путин ранее назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".