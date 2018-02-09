Абызов о своем включении в "кремлевский список": мне это безразлично

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский министр Михаил Абызов заявил РИА Новости, что включение его в "кремлевский список" Минфина США никак не сказалось на нем, а секретная часть доклада его не волнует.

"Нет, абсолютно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о том, чего он ожидает от секретной части доклада, Абызов заявил: "Вообще не думаю. Мне это безразлично".

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Минфин опубликовал лишь открытую часть доклада. При этом он пояснял лишь, что переданное конгрессу секретное приложение к обнародованному ранее списку "может включать" лиц, не вошедших в основной список, и такие лица "могут занимать должности ниже упомянутых в несекретном докладе (лиц) или иметь состояние ниже 1 миллиарда долларов".

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".