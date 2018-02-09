Россия переживет публикацию "кремлевского доклада", заявил Кудрин

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бизнес и власти России переживут публикацию "кремлевского списка" США, несмотря на то, что он уже оказывает некоторое негативное влияние, считает экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"Безусловно, он влияет. И сейчас этот список тоже влияет", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, влияет ли "кремлевский список" на экономическое развитие России.
"Очевидным фактором все-таки является наша собственная организованность и собственные правила внутри нашей страны, как раз хотелось бы, чтобы эти возможности компенсировали частичные потери нашей страны", — добавил он.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), завершающейся в пятницу съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и заседанием бюро его правления. В том числе "РИА Новости" обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является РСПП.