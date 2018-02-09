Россия переживет публикацию "кремлевского доклада", заявил Кудрин

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бизнес и власти России переживут публикацию "кремлевского списка" США, несмотря на то, что он уже оказывает некоторое негативное влияние, считает экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Безусловно, он влияет. И сейчас этот список тоже влияет", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, влияет ли "кремлевский список" на экономическое развитие России.

"Очевидным фактором все-таки является наша собственная организованность и собственные правила внутри нашей страны, как раз хотелось бы, чтобы эти возможности компенсировали частичные потери нашей страны", — добавил он.

Кудрин выразил надежду, что этот список "несущественно нарастит свои отрицательные пространства" и не будет большой эскалации негатива и санкций в отношении России. "Этот список мы, конечно, переживем", — подытожил Кудрин.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), завершающейся в пятницу съездом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и заседанием бюро его правления. В том числе "РИА Новости" обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является РСПП.